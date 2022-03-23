天玉集團「天大五期」近日舉辦動土，採先建後售模式。（柯宗緯翻攝）

高雄老牌建商「天玉集團」搶進危老重建市場，位於楠梓大連貨運舊址，將推出528戶住宅大樓「天大五期」，近日舉辦動土，採先建後售模式，不過由於受到缺工、缺料影響，推估2027年完工。

「天大五期」基地占地1489坪，屬「住五」建地，緊臨國道1號楠梓交流道附近，110年以每坪約55萬，總價8.2億購入。龍騰建設總經理黃勁嘉表示，這是時隔10多年，天玉重返楠梓推案，也是集團第3場危老案，象徵龍騰建重視危險老舊建築的安全問題，也配合政府讓高雄市容更加美好、更加安全。

黃勁嘉指出，天玉集團過去在楠梓土庫推過「天下第一國」、「天御」、以及「天璽」等案，這次推出「天大五期」，對面是楠陽國小，等於坐擁永久棟距，高樓層住戶可俯瞰校園綠地。

龍騰建設執行長黃文柔說明，該案將規畫地上21層，地下4層， 2房、3房的產品，鎖定首購等剛性需求客層，基地區位距楠科、橋科及仁武產業園區都近，未來期待吸引台積電等就業人口入住。