泰銘去年每股賺4元 將配發4.5元現金股息 16:522022/03/23 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內鉛錠龍頭大廠泰銘（9927）去年每股賺4元，董事會23日通過將配發現金股息4.5元。 泰銘發言人童新沅23日指出，泰銘去年每股稅後盈餘4元，可以發放現金股息4.5元，最主要的原因是，計算去年每股盈餘的基礎，是以泰銘減資之後的平均股本19.64億元來計算。 但，董事會通過配發的股息總額7.52億元，換算每股約4.5元，主要是今年完整會計年度的股本，已是減資之後的股東16.7億元。 黑松去年每股賺1.98元 擬配發現金股息1.7元 億泰去年EPS 0.50元 董事會決議不配發股利 #泰銘 #每股賺 #董事會 #減資 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 去年每股賺2.86元 錸寶擬配2元現金股利 04:102022/03/23 證券．權證 金像電現金減資10％ 配息2.2元 04:102022/03/22 證券．權證 好樂迪現金減資15％ 合計配息2元 22:102022/03/22 財經 史上最佳 國壽去年股債海賺近1,800億 15:342022/03/22 財經 熱門股－台肥 法人買超再戰新高 04:102022/03/23 證券．權證 禾伸堂Q2漸次擴產 全年產能看增兩成 04:102022/03/23 證券．權證 智伸科去年大賺一股本 今股價開高走跌 11:232022/03/22 財經 江興鍛去年EPS 2.37元 配發1.5元現金股利及股票股利 18:352022/03/22 財經 《電子零件》再添一例 金像電現金減資10% 07:482022/03/22 財經 沈軾榮突亮牌 金寶董監改選提前開戰 04:102022/03/23 產業．科技 阿里回購250億美元 創中概股紀錄 04:102022/03/23 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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