國內鉛錠龍頭大廠泰銘（9927）去年每股賺4元，董事會23日通過將配發現金股息4.5元。

泰銘發言人童新沅23日指出，泰銘去年每股稅後盈餘4元，可以發放現金股息4.5元，最主要的原因是，計算去年每股盈餘的基礎，是以泰銘減資之後的平均股本19.64億元來計算。

但，董事會通過配發的股息總額7.52億元，換算每股約4.5元，主要是今年完整會計年度的股本，已是減資之後的股東16.7億元。