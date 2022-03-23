俄烏對台國防啟示 學者：增加完整軍力比較重要

民進黨今中常會邀請國防安全研究院國家安全所所長沈明室以「俄烏戰爭與對台灣國防之啟示」為題專案報告；據轉述，會中並未談到兵役延長問題，但是沈認為，增加完整軍力比較重要。

沈明室從分析戰爭的緣起、目標和作戰戰略分析談起，分析台灣國防優勢和俄烏戰爭對台灣國防啟示。沈明室引用《全球火力》（Global Fire Power GFP）公布的「2022年軍力排名」，台灣排名第21名，烏克蘭排名全球第22名，烏克蘭則讓排名第2的俄羅斯陷入困境。

沈明室也指出，面對獨裁政權，任何妥協與退讓都無法保證自己安全，獨裁者永遠有侵略的理由。唯有提升國力，強化防衛武力，全國人民的團結一致抗敵，才能保衛家園。台灣民間創意無窮，資源充分，只要全民團結抗敵，可以產生有效嚇阻力量。

沈明室認為，面對中國企圖在短時間達成軍事作戰目標的戰法，以持久戰反制，運用高科技執行不對稱作戰，遲至消耗中國軍力，爭取國際支持，讓中國陷入戰爭泥淖，改變政略態勢。

他還說，台灣目前後備軍人列管總人數223萬人，8年內退伍編管人數86萬，要力行動員與教召制度改革。且8年或12年後備編管人員、替代役、女性志願役軍士官、4個月訓練役的動員都應整合投入。

他認為，城市戰警消人力運用、正式消防員與義勇消防的任務接替、保安警察納入作戰序列、訓練與後勤的執行，把警消人力納入編管且運用。

民進黨發言人周江杰會後轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，國防安全研究院雖然才設立幾年，但是國防安全研究院在很多層面上，提供可能決策有所用的參考資料，同時對於大眾在軍事方面的知識跟資訊的溝通，也幫忙非常多。

她表示，希望國防安全研究院持續能夠發揮更大的作用，讓台灣的民間跟政府、國防單位，大家都可以對情勢有共同認知，這就是團結的基礎。