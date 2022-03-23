台北捷運新埔站上行電扶梯11日無預警下滑，造成30名乘客慘跌、4人受傷，議員踢爆同款電扶梯還有248台，北捷今表示，經煞車功能檢測後，248台回報檢查結果都正常，1個月內將複檢，即起在離峰與夜間時段進行系統內1194台電扶梯測試。

據統計，北捷系統包括貓纜、兒童新樂園、小巨蛋在內，共計1194台電扶梯，其中248台與新埔站發生意外的手扶梯為同個機型，分布捷運淡水線、板南線、新店線等站。

北捷表示，事後已要求廠商針對同機型248台電扶梯檢測煞車功能，檢查結果都正常，現已擬定「電扶梯煞車功能專案檢測計畫」，預計1個月內在每日捷運系統營運時間離峰與夜間時段進行，也會針對248台電扶梯進行複檢，期間部分電扶梯將暫停運轉。

針對新埔站電扶梯意外說明調查進度，北捷指出，電扶梯經廠商拆解故障齒輪箱，發現是扶梯齒輪箱鏈盤固定鍵鬆動未準確到位，導致鏈盤打滑，動力及馬達煞車力無法輸出；加上輔助煞車迴路異常無法立刻煞停，導致電扶梯下滑。

北捷強調，場域內電扶梯都有嚴格的保養期程，專案小組也會針對系統內電扶梯煞車系統進行功能及性能性測試，確保旅客與營運安全。