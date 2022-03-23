眾所矚目的「富邦人壽高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」，23日高雄市政府與富邦人壽舉行開工動土典禮，預計將興建一座地上48層，最高塔樓約為240米的複合型商辦大樓，目標2026年完工，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施，完工後將成北高最高大樓，總投資金額近400億元，富邦金控董事長蔡明興笑說：「算是膽子蠻大的。」

圖說：高雄市政府與富邦人壽舉行開工動土典禮。(記者張雅雲攝)

「富邦人壽高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」開工動土典禮，高雄市市長陳其邁、高雄市副市長林清榮、富邦金控董事長蔡明興及富邦人壽副董事長林福星等人均出席參加。

圖說：高雄市市長陳其邁(左一)、高雄市副市長林清榮(右一)、富邦金控董事長蔡明興(左二)及富邦人壽副董事長林福星(右二)等人均出席參加。(記者張雅雲攝)

蔡明興致詞時表示，基地達3.85公頃，超過15萬坪，以現在建築成本來算，總投資額快接近400億元，應該是全台最大的複合式商業案，當時只有富邦1封標單，他笑說：「算是膽子蠻大的」。且富邦建設在高雄鳳山銷售中的新案「富邦大無疆」，總戶數有700餘戶，目前可售戶只剩50戶不到，讓他對投資高雄更有信心。

圖說：涵蓋商場、辦公、旅館、健身工廠、物流中心、城市水族館，目標2026年如期完工，打造高雄新地標。(記者張雅雲翻攝)

蔡明興說，基地將興建一座地下6層、地上48層，最高塔樓約為240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、健身工廠、物流中心、城市水族館，目標2026年如期完工，打造高雄新地標。

高雄市長陳其邁說，未來完工後，將是高雄第3高大樓，僅次於85大樓、遠雄The One，也是北高第一高樓。

上揚國際建築團隊代銷三處處長施棟瀝表示，富邦人壽高雄凹子底案結合商辦、商場，匯集逛街以及辦公人潮，前景非常看好。從周邊遠雄新案已站上5字頭房價來看，未來完工後，「區段房價站上6字頭行情沒問題。」