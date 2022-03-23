民進黨從21日開始，開放市議員黨內參選登記，隨著初選日期愈來愈接近，黨內初選的競爭也趨於白熱化。高雄市議會民進黨「雄湧連線」的成員，包括鄭光峰、李喬如、林智鴻、黃秋瑛等九位市議員，在今(23)日上午前往市黨部聯合登記參加黨內初選，力拼下一屆議員連任。

「雄湧連線」的九位現任議員一同在市黨部門口拉起「雄湧挺邁，議會過半」的布條，並且高呼口號，對於即將到來的黨內初選都不敢掉以輕心，並強調相較於黨內後起之秀，現任議員雖然有知名度上的優勢跟初選豐富的經驗，但面對的「高雄正能量」和「邁向過半大聯盟」參選人的團體戰打得有聲有色，使得現任的議員面對初選都不敢小覷 。

民進黨議會黨團總召鄭光峰議員被問及「正能量」與「邁盟」的黨內之爭時強調:每一個參選人都有自己選舉的風格，去爭取自己的民調，但選民會做出抉擇；他也強調黨內初選競爭激烈是一個正常的民主過程，等初選結束，黨內還是會一致團結對外，贏得年底過半的議會席次。