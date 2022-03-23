國立暨南國際大學科技學院院長蔡勇斌23日特地前往國立中山大學環境工程研究所演講，講述921大地震後他如何帶領科技人才與社區居民合作，共同打造生態社區，並翻轉埔里農特產品茭白筍產業，此舉也深獲地方肯定並得到熱情迴響。

蔡勇斌指出，921大地震後災情重創南投，導致百業蕭條，埔里地區更是陷入一片愁雲慘霧，暨南國際大學為了協助地方復建、創生，推動社區永續發展的社會責任，由科技學院師生與社區居民一起投入社區營造工作，不但成功打造桃米生態社區，建構永續三生的優質環境，並翻轉茭白筍産業。

蔡勇斌表示，暨大科技學院團隊這幾年在地方推動永續環境與人才培育的經驗，除了改變埔里特色產業茭白筍的LED燈夜間光照，達到節能與減少光害的效果，並與政府合作協力解決埔里農業剩餘資材燃燒造成的空氣汙染問題，還研究出茭白筍生長的最佳水溫，也成功減少地下水過度使用等問題。

蔡勇斌強調，科技始終來自於人性，投入科技發展及人才培育，只要能用專業與社會脈動、産業結合，必定能讓社區人文、産業發展創造更卓越的績效。現代社會就是要透過走入社區，才能抓住社區的脈動與產業發展，同時對社會善盡責任。