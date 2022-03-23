北區邱厝里長高敏裕上午也前往登記參與第9選區（北區）初選。（民眾提供）

民進黨台中市議員初選登記23日為第三天，爭取連任的楊典忠、鄭功進、張耀中，以及賴美連、翁俊楠、高敏裕、蕭行凱、楊宗澧等8人前往登記，截至今日，共計32人完成登記爭取初選出線。

立委何欣純今上午陪同大里服務處副主任賴美連到市黨部登記參選，何欣純說，賴美連有完整的基層服務歷練，且多次為黨公職助選，長年站在第一線，很清楚地方建設需求及選民心聲，這次可說是中央地方師徒連線為鄉親打拼，希望讓地方注入一股「欣女力」！

賴美連強調，10年來投入基層選民服務，累積服務超過2萬件，這次力拼搶下第13選區(大里及霧峰選區)第3席，希望擴大領域為民眾代言發聲。

北區邱厝里長高敏裕上午也前往登記參與第9選區（北區）初選，並指控同選區參選人陳俞融在選舉過程中不斷違規。另外，楊宗澧也在立委林靜儀陪同下完成登記。

民進黨台中市議員初選登記今天有8人登記，截至今日，共計32人已完成登記爭取初選出線。