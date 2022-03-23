台灣動物平權促進會、關懷生命協會及鳥語獸躍22日偕同立委開記者會，以六福村野生動物園年初剛過世的長頸鹿「布丁妹」，指控六福村罔顧動物福利和不當飼養，六福村23日指這是不實指控，將尋求法律途徑究責。

六福村針對相關質疑提出嚴正聲明，指「長頸鹿有嚴重的捻轉胃蟲問題，需靠吃抗生素保命」是不實指控。捻轉胃蟲是反芻獸消化道內常見寄生蟲，捻轉胃蟲主要存在於地面草地，藉由糞口傳染；長頸鹿為食葉動物，非食草性動物，較少進食地面草地，因布丁妹個體習慣，對草地興趣較高，因此感染性增高。

園區對此參考國外研究，治療團隊亦提供更嚴謹的防治，透過糞便的觀察，訂定縝密的驅蟲計畫，不論是環境的改善、照顧、營養、醫療紀錄都下足苦心，讓捻轉胃蟲問題在2年內獲得一定程度控制。長頸鹿布丁妹最終病逝令人遺憾，但死因並非控訴中所指受寄生蟲感染導致！

六福村並稱「長頸鹿近親交配問題」也是不實指控，布丁妹與斑斑分屬不同父母，絕無近親交配問題。斑斑解剖體內有發現塑膠袋？更是子虛烏有指控，絕無此事。

另外，國內各動物園、水族館的立案及展演，完全遵守政府所頒佈法令規範，如法令有調整或變更，業者絕對會依循法令執行。特定組織以記者會形式不斷要求台灣動物園業者禁止引進動物，及會中提及馬戲團體驗及動物墳場等說法，針對記者會中不實指控、汙衊及損害聲譽之行為，園方將尋求法律途徑究責。