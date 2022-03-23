新華社報導，東方航空MU5735航班的一個黑盒子已經在23日尋獲。人民日報報導，東航在23日的記者會中指出，失事的MU5735航班2具黑盒子其中一具已經尋獲，但破損嚴重。暫時無法確認是飛航資料記錄器（FDR）或座艙通話記錄器（CVR）。