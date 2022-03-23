東航墜機現場尋獲一具黑盒子「嚴重毀損」內容待確認 17:122022/03/23 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東航失事客機黑盒子尋獲（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，東方航空MU5735航班的一個黑盒子已經在23日尋獲。人民日報報導，東航在23日的記者會中指出，失事的MU5735航班2具黑盒子其中一具已經尋獲，但破損嚴重。暫時無法確認是飛航資料記錄器（FDR）或座艙通話記錄器（CVR）。 《日股》連7紅 日經漲至近2月新高 台東男騎士酒駕攔查不停 自撞路邊民宅 #墜機 #東航 #墜毀 #尋獲 #黑盒子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失事東方航乘客名單驚見「方芳」 真實身分曝光 09:232022/03/23 娛樂 《日股》科技攜手汽車 日股創9周新高 17:292022/03/23 財經 周春米乘風破浪現身小琉球 鄉親「坐滿廣場」震撼畫面曝光 15:392022/03/23 政治 《生醫股》晟德超額發股利 每股擬配息2.5元、配股1.5元 17:282022/03/23 財經 東航空難 劉鶴赴現場統籌搜救 04:102022/03/23 全球財經 聯準會再釋「鷹訊」 加速升息預期攀升 金融股閃亮 13:432022/03/23 財經 不斷更新》震不停 ！花蓮豐濱規模4.5地震 南部有感 10:102022/03/23 生活 熱門股－東鹼 量能增溫多方續攻 04:102022/03/23 證券．權證 「屏東185大玩咖」遊程短片競賽 邀請旅遊好手來報名 15:002022/03/23 生活 「屏東185大玩咖」遊程短片競賽 邀請旅遊好手來報名 12:452022/03/23 財經 機師冷血評失事東方航 周星馳氣憤批：鄙視 14:132022/03/23 娛樂 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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