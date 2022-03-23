屏東來義鄉抓發立部落的二峰圳工藝街，已有12座藝術品佇立。（謝佳潾攝）

屏東來義鄉抓發立部落的二峰圳工藝街，已有12座藝術品佇立。（謝佳潾攝）

近年屏東來義鄉積極推廣觀光，但秉持「不打擾部落生活」為原則，不以大型建設改變原鄉風貌，而是藉由在地原有素材加以包裝行銷，抓發立部落的二峰圳工藝街便因此孕育而生，這條自然形成的街道，乘載往日風華與未來期望。

來義鄉公所指出，二峰圳工藝街的前身是抓發立部落最繁華的一條街，抓發立部落位在丹林村，在2、30年前因來義大峽谷而風靡一時，吸引不少遊客前往，也使得這條街店家林立，族人荷包賺滿滿，但八八風災後，來義大峽谷不見了，這條街也跟著沒落了。

但公所觀察到，當這條街褪去往日風華後，寧靜的氛圍感反而吸引藝術家的嚮往。公所說，約10年前，陸續有部落工藝家不約而同地選擇到這條街開工作室，這條街約僅200公尺長，已吸引6人進駐創作，當中包括相當知名、獲原民工藝師認證的塗南峰。

族人說，這條沒落的街道，就這樣不知不覺成了工藝家聚集地，走沒幾步路就有個工作室，像極了工藝街。族人的形容，讓公所有了打造工藝街的想法，盼透過有組織、計畫性的打造，好好包裝工藝街，進而推廣部落觀光。

但公所強調，「不能打擾部落生活」，公所說，在部落發展觀光最令人詬病的就是破壞了族人原有的生活，這也是公所不樂見的，因此工藝街的計畫是先取得部落與工藝家的同意後，再請工藝家先創作大型藝術品佇立街旁，後續再慢慢美化、改善街景，讓一切簡單但不失隆重。

經多月努力後，目前在工藝街上已可見到6大座與6小座藝術品，全由塗南峰、孔連彬、曹福隆、吳昭樺、李飛明、黃天賜等工藝家所創作，族人與公所都在期盼，待未來一切到位後，不僅能推動部落觀光，也能讓排灣族的工藝之美被看見。