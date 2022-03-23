23日全台發生有感強震，南化水庫進行安全檢查。(南化水庫管理所提供／劉秀芬台南傳真)

23日地牛連續翻身，全台發生有感強震，台南市也測得最大震度4級，曾文水庫所在地楠西也是4級，凌晨地震發生當下，台南市曾文、南化、烏山頭3水庫值班員工半夜隨即進行初步巡檢，設施無異狀，23日山區一早下起大雨，水庫員工天亮後再次巡檢，幸好一切設施、數據都正常。

水利署南區水資源局表示，23日凌晨地震時，曾文水庫測得震度3級，同仁當即進行初步巡檢，大壩無異常，滲流水量及水質無異常。天亮後再次巡查大壩，未發現異常情形，右山脊及茅埔地區監測數據無異常。

水利署農田水利署烏山頭工作站表示，地震發生後，同仁半夜就出去巡視，看大壩有沒有漏水，取水設備有沒有受損，檢查後沒有發現異常，天亮後同仁再去出去巡視一次，新舊送水口、南北幹線輸水渡槽也都檢查，濁度、滲流量、沉陷位移等儀器偵測數據也都正常。

至於南化水庫，測得地震震度達4級，自來水公司第六區管理處表示，南化水庫每年都會作例行安全檢查，地震震度超過4級就要作特別檢查，去年也曾因發生過1次超過4級地震，進行特別檢查。

南化水庫工作人員表示，地震後同仁先目視巡視大壩及取水設施，相關設備都無異狀，一早駐點服務的工程公司也出動展開特別檢查，一切運作正常。

此外，南水局表示，曾文水庫集水區23日早上5點開始下雨，截至中午12時止，降雨量33.5mm，約可為水庫帶來150萬立方公尺入流量。南水局副分局長王瑋說，原預估至6月底供水穩定，這波降雨對水情有正面幫助。

據南水局數據，曾文、烏山頭水庫合計蓄水量至23日下午4點為2萬6157萬立方公尺，較近5年同期蓄水量1萬7235萬立方公尺多了近9000萬立方公尺。受惠此波降雨，原本烏山頭水庫供9休5的供灌用水，也可再延後供灌。至於南化水庫不僅集水區下雨，受惠於高屏降雨，越域引水也加大引水量，蓄水量至23日下午已提升到5701萬立方公尺、63.81％。