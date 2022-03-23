每個人和家人、朋友或另一半的相處模式都不一樣，有些人對身邊的人照顧有加，有些人則喜歡耍小任性。《搜狐網》命理專欄指出，天蠍座、處女座和水瓶座在不熟的人面前總是很客氣，只有在親近的人面前，才會展現出自己的真性情。

1、天蠍座

天蠍座屬於外冷內熱的類型，他們對待不熟的人看似很親近，實際上卻沒有任何感情，而在親近的人面前，他們就會展現出最真實的一面，幽默風趣、偶爾耍點小任性；所以如果在感情中遇到對你很客氣的天蠍座，那就說明他們不想靠近你，也對你沒有太大的興趣。

2、處女座

處女座很注重自己的形象，且相當要求完美，深怕哪裡做得不好，影響到別人對自己的看法，所以他們在不熟的人面前，總是表現得非常客氣、有禮貌，但實際跟他們相處過的人都知道，這並不是處女座的真實面貌，一切都只是偽裝出來的而已。

3、水瓶座

水瓶座在人際關係中的區分很明顯，和他們不熟的人只會看到他們客氣的一面，而親近的人則必須包容他們陰晴不定的個性，這種不友好的態度才是他們真正的相處模式；如果在愛情中遇到對你很客氣的水瓶座，就表示他們還沒把你當成自己人，沒辦法向你敞開心胸。