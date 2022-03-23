科技部卓越領航計畫主持人、清大特聘講座教授趙蓮菊，研究成果「失落的作品：應用生態統計中估計未出現物種的模型以推論歐洲中古世紀文化遺留」，2月於頂尖期刊《Science》（科學）刊出。這項研究所使用的獨特統計方法「Chao1估計量」為趙蓮菊發表，生態界以其姓氏命名，表彰她的特殊貢獻。

科技部表示，本次獲《科學》刊出的論文，是跨國際、跨領域的研究，第1次將生態統計方法應用至中古文學，除趙蓮菊為生態統計領域外，另外8位歐洲研究者則為文學、文化領域。

這次發表成果以趙蓮菊發展獨特的統計方法「Chao1估計量」，估計中古世紀以來失落的作品量及其手抄仿本失落之數量，發現約91％仿本文件已經失落；並利用趙蓮菊「統計均勻度分析」，發現島國文化（冰島語與愛爾蘭語）作品數量分布較均勻，其文化遺留比例較內陸國家為高。

科技部進一步表示，此次所使用的獨特統計方法「Chao1估計量」，是趙蓮菊於1984年發表，迄今在谷歌學術搜索引擎，該篇論文被引用次數已超過4500次，被廣泛應用於不同的研究領域。

趙蓮菊的統計方法「Chao1估計量」，最早是研究生物多樣性豐富地區取樣資料，近30年來被不同學科眾多研究者採用，包含從考古資料中推論前人使用工具數量、出土錢幣中推論古時流通錢幣數量、軟體可靠度除錯過程資料中推估軟體錯誤的數量、河川撈取資料中推估全部河川污染物數量、人體資料中推估免疫細胞數量及腸道中細菌的種類數等。

趙蓮菊發展的統計方法除了對生態保育、環境永續發展理論有用外，也應用在流行病學、生物醫學、遺傳學、普查漏失人口估計等其他領域。

科技部積極鼓勵女性投入科學研究生涯，擴大女性研發能量。趙蓮菊是位傑出女性科學家，本次發表的科學研發成果即是長期深耕基礎研究且應用基礎研究成果的典範之一。