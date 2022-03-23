《菸害防制法》自86年實施及98年修法後，台灣吸菸率逐年下降，但近年不但未繼續下降，甚至出現微幅反彈，究其原因主要是青少年吸菸率增加，而電子煙正是造成青少年吸菸率增加的主要原因。

為此，世衛組織於2020年的報告明確指出，新型菸品中的電子煙不是菸，而加熱菸是菸；據此，衛福部所提出的《菸防法》修法原則是：納管加熱菸、禁止電子煙。

立法院衛環委員會23日首次針對《菸防法》修法，邀請衛福部長陳時中和國健署長吳昭軍備詢。

會前，陳時中向媒體表示，過去關於加熱菸、電子煙的區分國際上是有爭議，但現在已經慢慢釐清並理出頭緒，根據世衛組織2020年的研究報告，加熱菸是菸品，因此按照菸品標準進行管理，而電子煙不是菸品，而且對於身體的危害較大，故而禁止，藉此保障國人的健康；現在各國都採取世衛組織的認定，衛福部修法方向也是與國際接軌。

隨後，在接受民進黨衛環委召委賴惠員質詢時，陳時中再次表示，《菸防法》修正草案中的「指定菸品」就是含有菸草的製品，至於類菸品的種類很多，現在主要是針對電子煙，而衛福部對類菸品的定義更寬，就是要避免電子煙廠商將來為規避法規而不使用電子部件將煙油細霧化；現在電子煙添加很多化學物質，對人體的傷害非常大，所以一律用類菸品定義它，以便日後的查緝。

賴惠員問陳時中，世衛講的很清楚，電子煙不是菸，加熱菸是菸，而目前有人主張開放電子煙；陳時中回覆：「斷然無法同意！」

台灣防制菸害有成，根據國健署的調查，成年人吸菸率已由97年21.9%降至109年的13.1%，降幅超過4成（40.2%），但與107年的13.0%相比卻有微幅反彈；陳時中也承認，「成人吸菸率最近幾年有點降不去。」

成人吸菸率降不下，與電子煙的泛濫密切相關。根據國健署調查，18歲以上電子煙使用率由107年的0.6%增加至109年的1.7%，升高近3倍，其中又以26-30歲的男性（6.3%）及21-25歲女性（4.6%）最高。

因此，賴惠員以一個媽媽的身份看到電子煙對青少年的危害；她批評國民黨執政時讓《菸防法》一拖14年不修正，反而是陳時中和吳昭軍有魄力，敢去正視目前電子煙無法可管的現實。

對於國民黨團所提出的「雙禁」，賴惠員強調，這次修法的重點不是「開放什麼，或是禁止什麼」，而是希望與國際接軌，清楚有效地區分菸品種類，然後進行有效管理。

賴惠員指出，電子煙殘害青少年，使得青少年吸菸年齡層下降，在各種有關調查中都可以發現這個問題，現在各式電子煙透過非法管道進入國內，青少年在網路上就輕易可買到，而且，政府還課不到稅；政府要去取締，要去防堵，卻無法可管，所以對於修正《菸防法》的迫切性，大家應該要正視，而非逃避。

此外，對於《菸防法》修正草案將菸盒警示面積由35%增加到85%，民進黨立委吳玉琴支持增加警示面積，但她質詢陳時中「目前菸盒警示面積在85%以上的國家有幾個？」陳時中表示，在122個有菸盒警示的國家中，只有10個國家的警示大於或等於85%。

因此，是否將菸盒警示面積一下子增加到85%，吳玉琴認為，可以好好討論一下。

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