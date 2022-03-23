經濟部23日公布2月批發業、零售業、餐飲業營業額統計。受惠於全球景氣穩定成長，終端需求續溫，2月批發業、零售業、餐飲業續創歷年同月新高，但與去年春節落點不同，食品飲料及菸草業、綜合商品零售業、餐館業出現負成長。

2月批發業營業額為8,647億元，為歷年同月新高，年增7.0％，主因全球景氣穩定成長，終端需求續溫，廠辦及公共工程建案續增，加上半導體及國際原物料價格續居高檔，致機械器具批發業年增16.5％、建材批發業年增13.6％、化學材料批發業年增7.3％；汽機車批發業則年減14.3％，主因車用晶片短缺，致車輛供應緊縮；食品、飲料及菸草批發業亦年減7.0％，主因春節落點不同，農曆年前的提貨高峰期去年延續到2月上旬，比較基期較高所致。綜計1至2月營業額為1兆9,865億元，為歷年同期新高，年增10.2％。

經濟部表示，2月零售業營業額為3,147億元，為歷年同月新高，年增0.2％，其中電子購物及郵購業年增13.3％，主因促銷活動挹注，加上天候濕冷，帶動保暖商品買氣攀升；汽機車零售業因部分進口車到港，加以業者調漲車價，推升營業額年增5.4％；燃料零售業年增11.6％，主因國內油價較上年同月上漲所致；另因今年2月份天氣相對濕冷，降低民眾外出意願，加以上年年節採買高峰期延續到2月上旬，基期較高，致食品飲料及菸草零售業、量販店、便利商店分別年減9.0％、11.0％及7.0％。綜計1至2月營業額為7,065億元，為歷年同期新高，年增3.5％。

經濟部指出，2月餐飲業營業額719億元，為歷年同月新高，年增0.1％，其中餐館業年減0.6％，主因天氣濕冷衝擊外出客流量，加上農曆春節落點差異，比較基期較高，致餐館業營收下滑；飲料店業則因祭出應景飲品及促銷活動，加上展店效應，年增3.0％；外燴及團膳承包業亦年增11.7％，主因部分業者積極拓展銷售通路，加上團膳業對學校供餐日數較多所致。綜計1至2月營業額為1,477億元，為歷年同期新高，年增4.1％。