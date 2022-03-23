花蓮發生規模6.6強震，今（23）日凌晨1點41分國家警報大響，一堆人從睡夢中被驚醒，不過也有不少人表示，因為深夜時都會改成靜音或睡眠模式，因此手機沒響，有內行人點出，要從手機的通知設定，即使調整成靜音、勿擾，警示音也會響。

一名網友在《PTT》表示，iPhone好像切成靜音模式的話，收到國家級警報時也不會響，建議國家級警報應該要強制覆蓋手機的靜音設定，想詢問大家，靜音模式下是不是收不到國家警報？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「不會響沒錯」、「開飛航也沒收到」、「我的震動而已」、「有收到但沒有響，震完開手機才看到」、「勿擾模式有震動」、「靜音有收到但沒響」；不過也有網友表示「我開靜音但有警報聲」、「睡眠模式有響」、「勿擾模式有聲音」。

有內行人點出，其實跟你的手機設定有關，可以到手機設定的通知中選緊急警報，再調整成即使靜音勿擾也會響，路徑為：應用程式與通知》無線緊急警報》緊急警示》忽略勿擾模式設定，若原本就已開啟，還要再點進去確認細項才行。

也有使用安卓系統的人表示警報沒響，去看手機設定才發現通知沒有完全開，趕緊全部打開。