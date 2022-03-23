運勢命理網站「旺好運」命理師谷帥臻分享，3/24是「六富日」，催財效果最佳，這天使用「奇門遁甲」找出特殊格局的吉時與方位，吉上加吉能量最強、應驗最快。「六富日」整日都可求財，催旺財運靠這天，千萬別錯過。

六富日選擇吉格、吉時、吉方，求財最靈驗。（圖／旺好運提供）

求財三步驟：

▍步驟1：自我淨化，消除負能量

當日洗淨全身，吉時全身梳化整齊，使用精油香氛，可在眉心、太陽穴、手腕處點上精油轉運。

▍步驟2：焚香，點燈，加強元辰運勢

將自己的名字，出生時間，居住地址，以及想達成的催財願望，寫在紅紙上放置在桌上吉方，前方焚一爐好香，放一杯清水，點一盞蠟燭燈，或利用燈光來照亮元辰紙。

元辰紙製作填寫範例。（圖／谷帥臻老師提供）

▍步驟3：製作錢母，念發財咒，求財許願最靈驗

求財準備一個紅包內置「4928」元，與步驟2的元辰紙放置在一起，並念誦「催財咒」108遍祈求財運亨通財源廣進，之後將「4928」招財紅包存入常用銀行做為錢母，或放置皮夾隨身攜帶。

催財咒：「天催催，地催催，奉請財神到吾前，調請財神兵馬千萬千，金銀財寶滿廳前，五路財神大護法，吾奉財神令，神兵火急如律令」。於家中完成後，可外出前往該方向的土地公廟祈福，效果加倍。

谷帥臻老師另外表示，許多人認為只要許願後就可以憑空得財，其實以祭拜作為與神明交換利益的對價關係，這並非正確觀念。執行催旺財運法，是請神明賜予機會，幫助我們發揮實力，引進貴人、平息小人，消彌諸惡業力，透過平日累積的努力、善因功德催旺財運，讓付出有收穫，並非在祭拜後就坐等好運從天而降。

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