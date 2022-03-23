有名女兒控告父親於將近1年間，被父親性侵長達15次，有1次因阿嬤剛好回家才躲過，其餘時間發生在家中、父親擔任保全的倉庫，甚至父親還以「每2周1次」提要求性侵得逞；高雄地院審理以檢察官列舉證據不足，判其父親無罪，可上訴。

依據判決書記載，一名女兒控告父親，104年5月至105年1月期間，長期性侵她高達15次，其中1次未成功，她表示未成功那次是因為阿嬤剛好回家，她才能躲過；她提到因不敵父親體型優勢，及喝酒醉後兇狠的態度，不敢違逆，而遭父親壓制性侵得逞；甚至在父親擔任保全工作的倉庫，於倉庫內要她趴著性侵得逞，還有在倉庫旁，於車上被父親性侵。

食髓知味的父親，還以「每2周1次頻率，利用她單獨在家時，要求她先去洗乾淨後，再利用體型優勢，將她壓制性侵11次得逞；她回憶看著家中在火鍋店聚餐的合照，當下覺得很痛苦、煎熬，她想到父親對她做的事情，還得裝出很和樂的樣子感到無比噁心；她對於父親不斷性侵，已經不再抵抗，呈現乖乖配合狀態。

高雄地院審理，查驗女子醫院診斷書資料，女子確實有創傷壓力症候群，可能遭受、直接經歷性侵害事件所導致，然而，被性侵時間點及「每2周1次」強制性侵與該症狀無直接關聯；再從檢察官列舉證據，不足以補強女子不利於父親的證言；法官判其父親無罪，可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障