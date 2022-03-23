俄烏戰爭持續延燒，在台灣也讓各界開始重新檢視目前的兩岸關係。不過，最新民調顯示，有超過半數民眾並不認為大陸會藉機武力犯台，有48%民眾表示對國軍保家衛國能力沒有信心，有55%民眾不認為若兩岸開戰時美國會出兵協防台灣；同時，有近6成民眾希望台海能維持現狀。

TVBS今天(23日)公布的最新民調顯示，對於大陸是否會利用俄烏大戰這個時機點攻打台灣，有57%民眾不擔心大陸藉機攻打台灣，但也有 37%表示擔心 ，另外 6%沒有表示意見；同時，有半數52%民眾表示贊成政府經濟制裁俄羅斯，27%不贊成，另外 21%沒有表示意見。

若兩岸爆發戰爭，有44%民眾對國軍保家衛國能力有信心，有48%表示沒有信心，另有 7%未表示意見；同時，有 55%民眾不相信美國會出兵協防台灣，高30%表示相信，另外有14%沒有表示意見。有62%民眾願意為保衛台灣而戰，26%不願意，11%沒意見

民調還顯示，蔡英文總統滿意度略降低至43%，不滿意略增為36%，21%沒意見。在兩岸關係的部分，有56%民眾認為兩岸關係是敵對的，高於認為兩岸關係是友善 20%，與 102 年馬總統執政時的調查結果相較，認為是敵對的比例高出近兩成（37%：56%），而認為友善的比例則大幅減少（40%：20%）。另外，有59%民眾傾向兩岸關係維持現狀，23%傾向獨立，5%傾向統一。