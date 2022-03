圓剛(2417)與合作夥伴鐵雲科技(IronYun)打造智慧城市多元應用。圓剛AI Box PC - NX215B 搭載NVIDIA Jetson Xavier NX 模組,體積小,性能強大,且散熱性佳。而鐵雲的Vaidio,則透過AI深度學習技術,提供直觀、準確、多樣的影像分析。隨著智慧城市的探討與需求日漸增加,圓剛及鐵雲的合作,將為客戶提供一套可靠且容易佈建的解決方案,並廣泛應用於各國的公共機構。

今年的NVIDIA年度盛會–GTC人工智慧技術大會上,圓剛以黃金級贊助廠商科技,參與為期四天(3/21-3/24)的線上活動,來自人工智慧、高性能運算和圖像運算方面的頂尖技術專家都受邀演講,與會者可與來自全球的產業菁英相互學習、盡情探索人工智慧的強大力量。而圓剛科技也將與合作夥伴鐵雲科技(IronYun) 一同分享在智慧城市領域(安全監控)的一站式解決方案。

圓剛科技將以「AI Safety and Security Solutions At The Edge」為本次演講主題,與會者只要在活動頁註冊後,即可於活動期間觀看本次演講。圓剛全球業務開發經理Bryan Wang和鐵雲技術副總Patrick Wu將會以影片方式為大家介紹適用於智慧城市(安全監控)方面的解決方案,包含來自圓剛科技的輕量型AI Box PC-NX215B 以及鐵雲科技的人工智慧影像分析軟體-Vaidio,並分享如何廣泛應用於各公共場所,如機場、學校、企業、醫院的健康維護、人員身份檢測和訪問出入管理等。

圓剛科技產品開發經理Braga Lai表示,圓剛非常了解每個客戶都對解決方案有其專屬的需求,因此可提供客製化BSP以支援客戶的軟體,憑藉在視訊影像處理技術方面32年的專業經驗和知識,持續的為全球客戶提供強大的邊緣運算AI解決方案。