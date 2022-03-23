★類股

標普11大類股僅能源股收黑，終場下跌0.66%。非必需消費類股上漲2.45%，漲幅最大；其次為通訊服務類股漲2.01%。

受債息上揚和升息前景激勵，金融股上漲1.60%，在11大類股中漲幅排名第三。標普500銀行股指數大漲2.5%。

標普科技股上漲1.4%，但本季以來仍然下跌10%，是表現最疲弱的族群之一。

道瓊指數成分股漲多跌少，波音上漲2.76%，儘管中國東方航空班機發生空難事件。

★重磅股

重量級科技股全面上漲。蘋果漲2.08%、微軟漲1.64%、亞馬遜漲2.10%、谷歌母公司Alphabet漲2.77%、特斯拉漲7.91%、臉書母公司Meta漲2.44%、網飛漲2.22%。

主要晶片股方面，英特爾漲2.11%、高通漲1.30%、德儀漲1.05%、美光漲0.98%、應材漲0.95%、輝達跌0.79%、超微跌0.98%、恩智浦跌1.45%。

★焦點股

Nike上漲2.36%，收在133.09美元。該公司上季營收獲利均優於市場預期，並表示已經擺脫過去6個月影響銷售的生產問題。

特斯拉急升7.91%，收在993.98美元，該公司在柏林的超級工廠於22日正式啟用，首批德國製造的30輛Model Y電動休旅車同日交車。該柏林廠如果產能全開，每年可生產50萬輛電動車，將超越競爭對手福斯汽車（Volkswagen）2021年的全球電動車銷量（45萬輛）。該廠的電池產能將達到50吉瓦（GW），也將超越德國其他工廠。

電玩遊戲零售商GameStop飆漲30.72%，收在123.14美元，盤後續漲16.78%，惟推動這波漲勢的原因不明。該公司上周公布上季每股虧損1.86美元，遠不及市場預期的每股盈餘85美分。同樣被視為「迷因股」的AMC Entertainment亦大漲15.13%，盤後再飆11%。

阿里巴巴收漲11.00%，報114.99美元，帶動其他中概股大漲。該中國電商巨頭22日宣布將把庫藏股計畫規模進一步從從150億美元擴大到250億美元。阿里巴巴22日在港股大漲11.2%，收在110.2港元，收復110港元大關。中國證監會等監管機構考慮放寬中概股監管方案，以確保中概股可繼續在美股上市，亦為在美掛牌的中概股帶來提振。

Alphabet收漲2.77%，報2,797.36美元。該公司拆離了旗下量子新創公司Sandbox，並成功籌集「9 位數」資金。

★台股ADR

台積電ADR漲0.11%，收在107.04美元，換算台股價格為611.05元。

聯電ADR漲0.64%，為9.47美元，換算台股價格為54.06元。

日月光ADR漲0.67%，為7.50美元，換算台股價格為107.04元。

中華電信ADR跌0.05%，為44.26美元，換算台股價格為126.33元。(2-2)