系微(6231)成立OpenBMC聯合協作中心(OpenBMC Collaboration Center,OCC)，主要以提供雲端服務供應商、資料中心伺服器製造商以及網路/邊緣設備製造商，能透過合作來獲得擁有豐富BMC和OpenBMC專業技術的系微工程服務團隊支援。

系微長期為BMC韌體產品的解決方案供應商，瞭解一些公司更傾向發展自有韌體設計方案和開發成果，但並沒有完整且必要的韌體專業知識、實作技術、經驗或足夠的人力，將此韌體技術推進至大規模部屬級別，因此，系微投入大量的OCC工程師團隊來提供協助。

而藉由提供韌體設計、Open-BMC功能開發和外包工程師人力服務，與系微的OCC團隊合作，將大幅降低客戶在開發OpenBMC上所遇到的因難，符合客戶產品上線的時程安排。

系微BMC韌體工程研發部資深處長沈智傑指出，系微OCC中心能夠為CSP、資料中心、網路和邊緣運算客戶提供協助，加快其產品的上市時間並提高其程式碼的品質。