線材連接器廠鴻名(3021)受惠於系統整合業務及線材連接器兩大事業穩定成長，鴻名預估，今年營運可望兩位數成長，公司董事會決議每股配發現金股息0.3元、股票股利0.3元。

鴻名業務分為「線材連接器」及「系統整合」兩大事業群，其中「線材連接器」終端應用以家電、事務機、資訊科技及車用等產品為主，而車用產品主要是汽車倒車雷達及車燈線等，「系統整合」主要業務為資訊服務收入、系統軟體開發及大型專案等。

儘管2021年全球產業受到缺料及新冠肺炎疫情未止影響，鴻名營運維持穩定成長，2021年合併營收為33.73億元，年增24.16%，營業毛利為6.82億元，年增19.24%，合併毛利率為20.23%，年減0.84個百分點，營業淨利為2.36億元，年增38.42%，稅後盈餘為1.3億元，年增36.2%，每股盈餘為1.41元。

就兩大事業群來看，2021年線材連接器佔比約30%到35%，線材連接器佔比約65%到70%。

鴻名今年前2月合併營收為6.34億元，年增19.11%，儘管近期大陸疫情再起，部分城市封城停工，鴻名因東南亞有廠區，佔整體產能約40%，大陸疫情對公司營運影響不大，加上系統整合業務還不錯，鴻名預期，今年營運可望維持往年年成長兩位數目標，兩大事業群均會同步成長，公司亦將努力維持毛利率20%以上。