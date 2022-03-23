歐洲股市周二收漲。美聯準會主席包爾(Jerome Powell)周一發表鷹派言論，刺激了積極升息的前景，讓歐洲銀行股明顯獲得提振。

在周一表現平平之後，周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.86點或0.85%，為458.65點，銀行股大漲2.5%。

其它周期性的板塊，例如保險股、汽車股分別上漲2.0%和1.6%，這兩個板塊特別容易在升息的情形下獲得市場青睞。

包爾周一表示，聯準會必須迅速地提高利息，可能還會更積極地對抗通膨。

英國的AJ Bell金融分析師Danni Hewwson說，到目前為止聯準會還相當的鴿派。而聯準會尋求更快地和更果斷地加息，此點無疑的在今天推升了金融業股票的表現。

目前貨幣市場是以歐洲央行在今年底會升息50個基點來定價。

受到銀行股提振，倫敦富時指數升0.5%；不過由於美元走強，以及歐盟似乎不太可能對俄羅斯實施石油禁運，導致油價下跌，讓石油股權重較高的富時指數吐出了早盤的漲幅。

大宗商品權重較高的英國股市今年以來已上漲1.1%，表現優於泛歐指數的下跌6%。

由於與麥當勞擴大合作，歐洲最大線上餐飲訂購公司Just Eat Takeaway漲3.2%。

義大利國防工業公司Leonardo漲0.4%；該集團的美國分公司DRS同意以4.5億美元將衛星通訊業務賣給盧森堡的衛星和廣播集團SES。

芬蘭的諾記輪胎(Nokian Tyres)下跌0.3%；該公司宣布將繼續在俄羅斯的生產活動，以維持對當地工廠的控制。

企業軟體巨擘思愛普(SAP)升0.6%；該公司宣佈與波士頓諮詢集團成立一家合資公司，協助全球大型企業調整其商業策略，並加快削減碳排放。