為了跟上世界潮流，打造更自由投資環境，最重要的是搶救當地孱弱的經濟，菲律賓國會已修法且經總統杜特蒂批准後，日後外資將可擁有，包括電信以及航運等，部分投資門檻還有敏感程度較高的部分特許行業所有權。

過去，礙於當地投資法羈絆，外國投資者對投資物件的股份受限，再加上菲律賓公家機關辦事效率不彰等，許多捧著大把鈔票的外資寧可先作壁上觀，也不敢貿然出手投資。

不過，在這個外資投資法鬆綁後，菲國消費團體第一個跳出來額手稱慶，因為本地商業生態，日後在更多競爭下可望變得更好，東西也會較便宜。同時，也可趁機瓦解，過去都是被幾個大財團壟斷不正常狀況。

據悉，菲國最新出爐的外資投資新法中，是翻修早於1935年就通過的陳年法規。從87年前到修法之前，像電信、航空、航運、鐵路及農作等部分特許行業，外資最多只能持股4成。不過，經大刀闊斧修法後，現在已經沒有這項規定。

不過，像是電力、下水道和污水處理、港口、石油管線以及公共汽車等一些特許事業，還是得維持以往外資投資規定不變。

商業團體菲律賓管理協會(MAP)認為，藉由當地新外資投資法，外國投資人相互競爭下，消費者應可受益外，還可創造更多就業機會，幫助經濟成長，進而走出新冠疫情所造成的景氣陰霾。

另外，支持修法的菲國會議員樂觀預估，未來5年內外國直接投資(FDI)有機會大增2990億菲律賓披索，約57億美元左右。