「麻豆傳媒」為知名AV拍攝團隊，因在大陸上海涉及製作、販賣、傳播淫穢內容等案件，日前相關人員遭到警方逮捕；台灣刑事局則表示，尚未收到限制嫌犯人身自由的相關通報。消息曝光隨即掀起網友熱議，PTT論壇鄉民也討論起來，還有老司機推薦：「張芸熙、沈芯語都很讚」，其中擁有F級傲人上圍的張芸熙在圈內知名度頗高。

綜合陸媒報導，今年1月大陸公安單位在廣東、四川等地，共查獲3個AV拍攝團隊，並逮捕24名嫌犯。上海公安指出，孫姓、羅姓嫌犯，透過App與麻豆傳媒聯繫，敲定劇本、片酬等後進行拍攝，拍攝影片超過50部不雅片賣給平台，非法獲利500多萬元人民幣（約新台幣2,200多萬元），總點擊量高達400多萬次。

大陸公安單位在廣東、四川等地，共查獲3個AV拍攝團隊，並逮捕24名嫌犯。（圖／取自陸網）

文章曝光後隨即掀起兩岸網友討論，PTT鄉民也好奇熱議，有人發文問卦寫道：「張芸熙超讚！台灣汁(之)光，講國語而且絕不打碼的麻豆傳媒，在上海的分部好像被破麻了。拍50部可以賺500萬人民幣，平均1部賺45-50萬台幣，是不是比送外賣還好賺，有沒有八卦阿？」

PTT鄉民也好奇熱議，有人發文問卦寫道：張芸熙超讚！台灣汁(之)光。（圖／取自PTT八卦版）

鄉民也反應熱烈：「台灣的不知道有沒有記得拜碼頭」、「女優不是都在台灣嗎」、「台灣應該沒人在麻豆了吧？」、「張芸熙、沈芯語都很讚」、「大陸抓的比台灣快意外嗎」、「養套殺啊」、「哭啊！只剩精東惹嗎?」、「演一演突然唸業配台詞還滿好笑的」、「沒讓高官爽」、「台灣拍片理論上不違法，除非法官又有新見解」、「一堆片戴套 不爽 全無套才好看」、「之前swag不是被抄了嗎」、「寧洋子比較好，可惜沒拍了」、「吳夢夢還是比較實用」，釣出不少老司機。

麻豆傳媒旗下的韓棠曾教戰男粉絲們如何「約會」AV女優。（麻豆傳媒映畫提供）

麻豆傳媒自詡國產AV，且男、女優都找台灣人拍攝，其中紅牌女神「張芸熙」擁有F級傲人上圍，加上大尺度無碼畫面，累積大票粉絲追捧，在圈內相當有知名度。而針對麻豆傳媒傳在大陸被捕一案，依據兩岸共同打擊犯罪的聯繫機制（通稱兩案共打機制），只要一方人員遭逮捕，將會相互通報相關人員受人身自由限制的相關訊息，但通報的時間，則依每個地方狀況不同；台灣刑事局表示，目前尚未收到相關通報。