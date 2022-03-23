時序即將進入第二季，永豐投信指出，投資環境在面臨動盪、通膨、升息等疑慮下，宜留意包括：傳統金融等通膨升息受惠股、科技股定期存股抗波動、公用事業不動產定期收息等三大投資機會。第二季依然是股優於債的基調不變。

永豐投信分析，過往全球原物料價格飆漲時，通膨與升息環境，傳產、金融類股相對有機會受惠出現較佳表現，根據Morgan Stanley分析報告顯示，2022年台灣次產業盈餘提升前十大產業中，70%是傳產及金融類股。

在俄烏戰火衝擊下，近期續出現包括小麥、玉米等農作物產出中斷，原油供給短絀等情形，永豐投信表示，全球商品價格飆升，農作商品、原油價格雙雙飆出天價，短期間通膨難以下降，也造成原物料供給受阻、製造訂單積壓等困境。

近期金融市場受到外部地緣政治因素環繞影響下，股價波動變化較為劇烈，以台、美國科技股這波經歷戰爭與預期升息衝擊下，股價皆出現一成至兩成的最大跌幅，永豐投信建議，過去這兩、三年來科技股多頭趨勢，難得出現較大的價格跌幅，把握這波外部因素股價修正潮，投資人不妨採取定期存股策略抗大波動循環。

永豐投信說明，面臨通膨環境，聯準會與台灣央行啟動升息循環下，亦不妨留意長期營運正向、現金流平穩，與定期配發股息，更俱備轉嫁通膨與升息循環成本的資產，例如公用事業不動產等。