連鎖餐飲集團八方雲集(2753)董事會通過2021年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利1.45億元、站上全年高點，每股盈餘（EPS）2.21元。累計全年歸屬母公司稅後淨利5.41億元、每股盈餘8.74元，雖較前年下滑、仍雙創歷史次高。

八方雲集董事會通過股利分派案，決議去年下半年配發每股現金股利約4.22元，較每股盈餘約4.03元超額配發股利。加計去年上半年配息2.5元，合計全年配息約6.72元，盈餘配發率約76.97％。公司將於6月15日召開股東常會。

八方雲集2021年第四季合併營收15.87億元，季增5.57％、年增11.26％，連3季創高。毛利率37.16％、營益率12.06％，優於第三季36.08％、8.49％，低於前年同期39.3％、13.5％。歸屬母公司稅後淨利1.45億元，季增達29.2％、年減9.64％，為全年高點，每股盈餘2.21元。

累計八方雲集2021年合併營收創59.55億元新高、年增達14.87％，惟營業利益6.53億元、年減達14.35％，為近3年低點，使毛利率37.49％、營益率10.97％雙探近7年低點。歸屬母公司稅後淨利5.41億元、年減達14.56％，每股盈餘8.74元，仍雙創歷史次高。

八方雲集因旗下「八方雲集」及「梁社漢排骨」外帶外送占比高，去年受疫情三級警戒影響相對較低，配合「梁社漢排骨」持續積極展店，持續挹注營收成長動能。不過，「丹堤咖啡」仍在調整營運模式、受三級警戒影響較大，原物料價格上漲亦侵蝕毛利，導致獲利表現下滑。

由於原物料及包材全面調漲壓力，八方雲集去年12月中調漲「八方雲集」及「梁社漢排骨」部分產品售價反應，並秉持「多品牌、跨市場」發展策略持續擴展事業版圖，台灣第4個品牌「芳珍蔬食」已於去年12月初開出，搶攻年產值600億元的無肉經濟商機。

八方雲集2022年2月自結合併營收4.67億元，雖受短月及春節營業天數較少影響而月減14.23％、降至近8月低點，仍年增達11.33％，改寫同期新高。累計前2月合併營收10.13億元、年增10.9％，續創同期新高。

展望後市，八方雲集將持續多角化布局，「梁社漢排骨」將持續積極展店、規畫今年新展70家門市，「丹堤咖啡」亦啟動轉型計畫，規畫新展10家全新二代店、既有門市展開改裝，同時調整產品組合，並評估導入集團其他品牌店內，以拓展更多年輕客群、提高市場能見度。

海外方面，八方雲集在香港推出的「百芳池上便當」及「八方台式麵屋」品牌將持續拓店，集團並規畫插旗美國及日本市場，預計今年將在美國加州開出首家門市，將是融合「八方雲集」、「梁社漢排骨」及「丹堤咖啡」的多品牌複合型店鋪。