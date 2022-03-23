韓國央行23日表示，在能源成本居高不下的推升下，當地2月PPI(生產者物價指數)若以月增率來看，已連兩個月上升。同時，也加深CPI(消費者物價指數)再漲疑慮。

根據韓國央行初步計算，極具臆測CPI日後走向的重要參考指數PPI，2月升至114.82，月增0.36%。至於元月的數值為114.2，也是月增1.1%。PPI上漲主因歸咎於煤炭以及油價大漲，這些能源產品才1個月時間就貴了8.1%。所幸，農產品以及水產物價下滑5.1%。

但要是以年增率來看韓國PPI，其實從15個月前迄今都呈現向上走勢。現在又加上俄烏衝突未解，油價與原物料價格未來估只看漲不看跌。

另方面，韓國CPI也跟著當地PPI同步走高。從2021年10月到2月，這5個月CPI全都在3.2%至3.8%之間的高檔位置游走。

因此，為了對抗漲不停的通膨，韓國央行在元月時又將當地主要利率上調0.25%至1.25%。同時，這也是從2021年8月份以來第3次升息。不過還沒結束，韓國央行暗示未來幾個月將進一步提高貸款成本。