大學繁星推薦放榜，貨櫃三雄這兩年搭上航運史上最強景氣，為了搶人才，不但起薪提高，年終及年中獎金也相當誘人。高薪似乎也影響到今年繁星榜單，想當「水手」的人變多了，今年海洋大學航運管理學系、海洋經營管理、運輸科學系等，繁星第一輪分發就額滿，且錄取標準也提高，連海大畢業的學長也驚奇，表示這是過去沒有的現象。

貨櫃三雄2021年合計狂賺超過5000億元，年終獎金更是羨煞各產業，長榮(2603)發出40個月、陽明(2609)發出20個月，年中發放的員工紅利又讓人眼紅一次，長榮估計平均10個月（依照考績而定），員工樂開懷。

新人起薪部分，長榮官網正式任用起薪4.6萬元，陽明內勤月薪4.56萬～7萬元，海勤人員更是不用懷疑，船長月薪28萬元起跳，水手也有10萬元，萬海(2615)今年起，新進人員起薪調至月薪4.7萬元，另外還有每胎10萬元生育補助及子女養育金等。

高薪也吸引學生申請相關學系，以海洋大學來看，110年繁星榜單，航運管理學系第一輪錄取標準在校成績前30％，錄取10人，第一輪分發後還有缺額進入第二輪，第二輪錄取標準在校成績前23％，錄取10人；今年榜單公布，第一輪就招滿20名學生，根本沒有名額分發到第二輪，在校成績必須是前28％；運輸科學系A組，去年第一輪招滿11名學生，在校成績前24％，今年也是第一輪依舊滿額，但在校成績標準提高到校排前11％；海洋經營管理學系去第一輪才錄取1人，校排成績必須前9％，第二輪分發錄取9人，校排成績必須在前27％，而今年第一輪就錄取10人額滿，錄取標準在校成績前19％，錄取標準今年明顯提高。

不過，商船系及輪機系相對就沒有那麼吃香，今年還是分發到第二輪才額滿，錄取標準也沒也特別提升，主要這兩個學系就是培養海勤人員，也就是俗稱的「跑船」，未來這些學生還要考證照，具備交通部一等航行員適任證書，才能當上水手或船長，雖然薪水相當高，但依照運輸航線規畫，有可能一年都沒法回台灣，常常無法兼顧家庭。

不過，攤開長榮、陽明及萬海招募公告，人力需求涵蓋廣泛，有客服、財務、運務、稽核、股務、資訊、法務等，萬海甚至開出AI數據分析師職缺，顯然航運業未必就需要航海相關科系，但有個共通點，英文最好有一定基礎，這是許多海運職缺所必須具備的條件。

另外，像是長榮、陽明都有與學校進行產學合作，陽明與海大透過整體船岸人力培育、產學實習、業界講師授課與提供就業機會等措施，讓學生能夠提早接觸海運工作內容。非科技出身想當水手的也有機會，長榮之前陸續與海大、高雄科技大學合作開辦學士後輪機技術人才專班，讓非輪機科系也能投入海勤工作，提供修業合格學員至長榮船上實習一年，表現優秀者即可至長榮船隊服務。