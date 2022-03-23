5G智慧型手機今年滲透率將持續提升，全球可望突破7億支規模，隨著整體出貨量的增加以及技術的成熟，研調機構Counterpoint就預估，最快在今年底就可以看到20美元的5G SoC(系統單晶片)，如此一來，將更有利於5G智慧機的滲透。

隨著5G手機滲透率持續提升，出貨量成長下，Counterpoint報告指出，目前5G SoC平均價格落在40美元至50美元，預估平均價格可望在今年底至明年初降到20美元，有利於手機製造商以150美元左右的成本，生產較低價的5G智慧機。

Counterpoint Research認為，5G技術已從售價500美元以上的高端智慧手機市場，進入售價介於250~550美元的中端市場，不僅如此，現在更有機會在國家買到價格較低的5G智慧機。

Counterpoint資料指出，2021年全球Android智慧手機AP(應用處理器)/SoC(系統單晶片）銷售額年成長3.6%，其中，聯發科(2454)46%的市占率成為市場第一，聯發科去年5G SoC天璣700、天璣800系列強勁需求，使得聯發科去年大部分市占率的增長來自於價格帶約299美元的中低端機型。

至於高通，去年市占率則為35%、排名第二，高通去年全年都受到中端解決方案供應緊張的衝擊，即使有轉移到4G SoC方案因應，也無法完全滿足市場需求，在300美元以上的高端市場，高通繼續以其Snapdragon 700和800系列位居高階主導，在399美元以上的Android機型中獲得的市占率增加，也因此推升了更高的市占率。