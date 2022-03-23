2022高雄智慧城市展將於24日登場，緯創(3231)集團旗下緯昌科技展出智慧執法、智慧交通車聯網等，採用WiZAVIU智慧行動裝置和雲端的多項解決方案。

因應後疫情時代來臨，全球社會局勢變動劇烈，市場上對於公共安全、遠端管理，及行動能力的需求劇增。緯昌結盟各類雲服務夥伴，針對專業領域需求，建構影像多元智慧應用方案平台，專注發展警政執法、工程巡檢、保全安防等市場應用，打造安全、宜居、永續的智慧城市。

針對產業應用需求，緯昌產品設計出獨立隨按即說PTT(Push to talk)及緊急呼救SOS獨立功能按鍵，提高執行勤務人員發生緊急事件時的應變速度。WiZAVIU C10智慧行動攝影機為MIT首次導入「快拆Klick Fast配件系統」，並整合「電池熱插拔」、「強固型座充」等設計，強化前線人員的穿戴便利性、行動力。快拆Klick Fast配件系統更能提供不同場域需求，提高執行勤務的易佈署及適應性；電池熱插拔於產品更換電池時，能確保錄影不間斷；強固型座充能進行時間校正、備份儲存、資料刪除，以及充電等功能，更能支援6槽主機運作。

台北市政府警察局日前首度試辦，透過緯昌與雲夥伴的智慧行動攝影機及雲端解決方案，在智慧安防上協助勤務人員有效辨識失竊車、可疑車輛分析、警員巡邏軌跡定位追蹤等辦案資料蒐集，在率先於警政執法領域達到數位智慧城市新樣貌。C10智慧行動攝影機搭載4G通訊、LTE高速連線，為緯昌新一代穿戴式行動智能裝置產品；結合WiZAVIU CLOUD影音紀錄串流、圖資分析等雲端技術，提供警政執法、工程巡檢、保全安防等不同領域全方位智慧安全解決方案。

在WiZAVIU C10與雲服務夥伴合作之下，緯昌日前也於台灣執法單位首度試辦，在智慧安防上協助勤務人員有效辨識失竊車、可疑車輛分析、警員巡邏軌跡定位追蹤等辦案資料蒐集，率先於警政執法領域達到數位智慧城市新樣貌。