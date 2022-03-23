繼美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）公開發表意外「鷹派」的談話後，其他央行主要官員也陸續發表談話，強調央行加大升息幅度以遏制通膨的必要性，惟他們的說法仍無法消除對緊縮周期恐將衝擊經濟和就業的擔憂。

聖路易斯聯準銀行儲主席布拉德（James Bullard）周二表示，為了抑制通膨，聯準會有必要採取激進的做法，他並建議今年央行的基準隔夜利率應調升到超過3%。他表示，收緊貨幣政策的速度越快越好。

上周聯準會決策委員會表決通過調升聯邦基金利率25基點（1碼），當時布拉德即投下了反對票。

聯準會主席鮑爾周一表示美國央行在升息方面必須動作「迅速」，當被問及有什麼可以阻止央行在5月會議上升息50個基點時，他回答說：「沒有」。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周二表示，在聯準會今年剩下的六次會議中，可能「有些」會議需要大幅升息。她表示，供應鏈之亂持續對物價造成影響，並呼應主席鮑爾的擔憂，即俄烏戰爭將推升已經太高的通膨。梅斯特表示，到年底，基準利率應該要在2.5%左右，且明年利率需要進一步調升以降低通膨。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在周二的一場活動上沒有被問到央行是否將升息2碼，但她明確表示希望利率升高到「中性」水準，甚至高於中性水準，以防止高漲的通膨變得根深蒂固。戴利向來是立場較偏向「鴿派」的央行官員。

這些在周二發表談話的聯準會官員均表示，他們相信調升借貸成本將有助於為超熱的勞動力需求降溫，且不會衝擊就業增長。

他們的談話促使期貨市場大舉押注聯準會將在5月和6月會議各升息2碼。交易員現在預期到今年底聯邦基金利率將升至2.25%～2.5%，這低於布拉德主張的觀點，但高於聯準會上周發布的利率預測（到今年底升至1.9%）。

鮑爾表示美國經濟夠強勁，足以在不損害就業市場的情況下承受升高的借貸成本，並表示為了確保勞動力市場維持強勁，聯準會必須控制住通膨。

不過，根據期貨合約定價，交易員認為聯準會將在2024年開始降息的押注也正在增加。Piper Sandler經濟學家Roberto Perli表示，固定收益市場完全不相信鮑爾的樂觀看法，我們知道，如果聯準會遵循鮑爾的路徑，那麼經濟要「軟著陸」不僅深具挑戰，且根本就是不可能的事。