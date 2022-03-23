據俄羅斯官媒TASS的報導，俄國副總理諾瓦克(Alexander Novak)在接見該國自由民主黨議員時表示，俄國正在考慮對美國實施鈾出口禁令的可能性，以作為西方制裁的回應。

在被問到是否可能採取這一種行動時，諾瓦克說，「這個問題也在討論議程上」。

俄羅斯是美國的鈾第三大進口國，佔美國進口量的16%。美國依賴俄國的鈾，來滿足核電廠的需求。美國核電廠有將近半數的鈾是從俄羅斯、哈薩克、烏茲別克進口。

美國總統拜登在本月宣布對俄國石油、天然氣實施禁運，但是名單排除了鈾。

另據華爾街日報的報導，俄羅斯的鈾儲量比世界上任何其它國家都還多。隨著西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭對其實施制裁，並進一步孤立俄羅斯，全球核燃料供應已陷入吃緊狀態，只有少數國家提供這種原料。

美國少數的鈾生產州懷俄明州(Wyoming)共和黨參議員John Barrasso已經提交法案，要求禁止從俄羅斯進口鈾，稱對外國進口鈾的依賴「完全不可接受」。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，鈾價迄今已飆升逾30%。

今年以來，North Shore Global Uranium Mining ETF上漲了14.1%，而全球X鈾ETF上漲了12.4%。