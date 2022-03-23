8吋晶圓產能今年仍吃緊，5G、車用等應用持續增加力度下，MCU(微控制器)行情看俏，新唐今日一度帶量大漲、漲幅最高逾9%，盛群(6202)也一度大漲6%。

研調報告預估，MCU今年將持續短缺，且產品單價強勁態勢可望維持到2026年。由於MCU主要晶圓製程採用8奈米，今年新增產能非常有限，晶圓代工產能仍相當吃緊，加上5G、車用等市場蓬勃，該狀況一時半載恐難趨緩。

盛群目前今年訂單能見度已經約8成，隨著3月工作天數恢復正常，營運將可望維持在高檔表現，並將推動第一季合併營收繳出優於2021年第四季的成績單，且第二季為MCU傳統旺季，營運將優於第一季，上半年挑戰逐季成長。

再者，就是產業界一致看好的車用市場，MCU是在傳統汽車控制系統中負責數據處理和運算的晶片，目前單車MCU平均用量為50顆，隨著汽車智能化程度的提升，MCU使用量逐漸提升，預計2025年，單車MCU平均用量將達到55顆，隨後伴隨ADAS、level 4以上智能汽車滲透率提高而提升，ADAS市場規模成長也將挹注台廠營運成長動能。

以新唐來說，其在2020年收購Panasonic旗下半導體業務NTCJ後， 車用加上工業用MCU營收占比由3成提升至4成，去年第四季也推出第三代車用電池監控BMIC，目前已被9間車廠所採用，為新唐今年的重要成長動能。