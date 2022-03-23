國際局勢與貨運市場持續緊張，中菲行(5609)專案團隊持續精進運輸模式，針對銷往墨西哥工廠進行組裝的高價值零配件供應商，提供創新「空運轉跨境卡車」的多式聯運方案，從大陸經美國到墨西哥僅需6～8天的門到門高效安全運輸服務。

中菲行集團管理處指出，產業脈動瞬息萬變，面對物流趨勢，祭出創新多式聯運解決方案，因應美墨大廠營運升溫，在海運及貨機所能供給有限的現況下，仍然能夠滿足大陸地區零配件補貨需求。

中菲行表示，這次方案是從到洛杉磯及達拉斯的固定集貨班機與美墨跨境保稅卡車無縫接軌，搭配卡車輪班與僅行經高速公路的策略規畫，提供符合業界當前所需的物流方案；此外，針對入境墨西哥最容易卡關的物流環節，該團隊設法簡化流程，透過將貨物運送至最鄰近客戶的國際機場，引導墨西哥海關採取大陸-墨西哥機場對接模式操作，以順利將清關在轉為非保稅卡車的最後一哩路前完成。

中菲行的空運轉跨境卡車解決方案，雖然會讓運送時程增加2至3天，但相較於直飛方案卻能省下30到40％費用，在運輸成本和速度之間取得平衡。