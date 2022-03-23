國際半導體產業協會（SEMI）最新預測看好2022年全球晶圓廠設備支出將再創1070億美元新高，較1月預期調升9.2％，並看好明年仍可維持千億美元水準。投顧法人對此看好京鼎(3413)及帆宣(6196)，分別給予「買進」及「區間操作」評等，目標價分別為245元、180元。

京鼎股價8日下探198元的近5月低點，隨後11天回升達18.9％，今（23）日開高上漲1.07％後雖遇賣壓，早盤仍力守盤上、漲約0.8％。帆宣股價亦自7日的141元近4月低點緩步走升，今日開高上漲1.92％至159.5元，早盤維持逾1.25％穩健漲勢。

SEMI公布最新全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），指出2022年全球前端晶圓廠設備支出總額預計將年增18％，首度突破千億美元大關、創下1070億美元新高，為續去年成長達42％後連3年大增。

以地區來看，台灣今年晶圓廠設備支出續擔當領頭羊，估跳增56％、至350億美元，韓國則以成長9％、達260億美元居次。歐洲及中東地區估爆增2.48倍、至96億美元，三者均將創下新高。中國大陸預計自高峰下滑30％至175億美元，美洲則預計在明年攀升至98億美元高點。

據SEMI全球晶圓廠預測報告指出，全球晶圓設備業產能連年提升，去年增加7％，今明2年預計分別增加8％、6％。晶圓代工部門為今明2年設備支出最大宗、約占50％，記憶體部門則以35％居次，大部分產能成長將集中於上述二大部門。

投顧法人認為，京鼎大客戶應材對今年需求展望維持樂觀，配合中國大陸擴產及竹南二廠預計第三季啟用，以及原物料成本上漲可轉嫁客戶，使毛利率受此因素影響降低，看好今年營收及獲利可望成長19％、帶動每股大賺2股本，給予「買進」評等、目標價245元。

投顧法人亦看好帆宣今年平均在手訂單可維持高檔，帶動營收持續躍增近4成，雖然因認列未反應成本增加的舊訂單，將壓抑毛利率提升動能，仍看好營收規模大增將帶動獲利跳增逾7成、每股盈餘估約13.6元，給予「區間操作」評等、目標價180元。