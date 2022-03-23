在科技與汽車族群拉抬下，日股23日續漲並雙雙創9周新高。若漲勢持續不減，日經與東證日線可望連7紅。23日早盤結束時，日經指數收27,947.26點，漲723.15點或2.66%。東證收1,972.91點，漲39.17點或2.03%。

Resona資產管理認為，俄烏大戰這個利空消息已經出盡，現在市場比較關心的是，哪些產業可以在高通膨環境中存活下來，並且股價還可以上漲的。

科技類股漲聲一片，電子應用設備製造商基恩斯漲4.1%，電玩業者索尼漲2.7%，半導體機台製造商東京威力科創漲2.96%。同時，軟銀也漲8.31%表現突出。

日圓兌美元匯價雖走貶，卻讓汽車相關族群出口競爭力大增，整體上漲2.77%。其中，豐田汽車漲3.14%，本田汽車漲2.71%，全球最大汽車零組件供應商電裝也漲2.5%。

野村控股漲2.68%，因日前表示將脫手旗下野村綜合研究院股份，並可從中獲利。相反地，野村研究院股價卻跌5.19%。

網路交易券商Monex表示，自己擁有的加密貨幣交易所Coincheck可望赴美掛牌上市。母以子貴下，Monex買盤蜂擁而至，股價因此暫停交易，預估將收在漲停16%價位。