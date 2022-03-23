北極星-KY(6550)上市案通過，目前聚焦的五項適應症均進入人體臨床試驗，若按照目前進程，以2025年申請兩張以上藥證為目標，搭配持續布局的CDMO市場，法人看好公司營運發展。

北極星-KY開發的新藥ADI-PEG 20採行聯合用藥策略的肺間皮癌目前已到三期臨床的階段，預計將在2022年第3季將進行解盲；軟組織肉瘤也已完成二期臨床，2022年將啟動三期臨床試驗。

北極星ADI-PEG 20採行特定基因治療的肝癌正在入臨床三期，研究數據顯示 WWOX GG型的肝癌病人對ADI-PEG 20的治療有較好的腫瘤縮小反應且較長的存活期。腦癌與急性骨髓性血癌採ADI-PEG 20併用放射治療及化療藥，目前處於臨床一期階段。

北極星除新藥研發之外，在美、中設有生產基地，今年將投入20億在宜蘭科學園區設立生物製藥工廠。北極星美國北加州子公司設置cGMP蛋白質藥廠已取得美國及歐盟認證，可自行產製ADI-PEG 20。

北極星2019年底與美商Helix BioMedix完成技術生產代工合約簽署，開發生產UVDE-TAT的大腸桿菌表達系統，目前已有Helix BioMdix、Nanotin、Primmue等CDMO客戶，於2020年起貢獻營收。未來將以美國作為小量先導工廠，複製生產技術及經驗至台灣進行大量製造，以拓展亞洲CDMO市場。