儘管韓國政府最新資料指出，單日確診人數又從30多萬回到50萬左右。不過，在鋼鐵以及金融股向前衝之下，23日KOSPI目前在2,724.79點，漲14.79點或0.55%。同時，韓元則走貶。

韓國除了疫情又緊張之外，目前，當地民眾5人當中，平均來說至少有1位曾感染過新冠病毒。

經濟數據方面，韓國央行23日表示，在能源成本居高不下的推升下，當地2月PPI(生產者物價指數)若以月增率來看，已連兩個月上升。同時，也加深CPI(消費者物價指數)再漲疑慮。

鋼鐵、金融以及汽車類股表現不俗，浦項鋼鐵漲4.44%，KB金融集團漲3.07%，現代汽車漲1.15%，子公司起亞也漲1.54%。

至於大型科技股則漲跌互現，三星電子漲0.43%，電動車電池供應商LG Energy Solution也漲1.01%。不過，SK海力士卻跌1.21%。

美元兌韓元在1,214.1價位附近，韓元貶4元。