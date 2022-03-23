歐盟執委會周二指出，歐洲國家應該設定一框架，以歐盟機構的方式來管理網路攻擊危機。歐盟目前擔心升高的地緣政治衝突，網路攻擊事件將干擾重要活動和竊取敏感資訊。

該提議是歐盟行政部門草擬的名為「網路安全法規」(Cybersecurity Regulation)的一部分，希望能創立一個網路安全委員會，以監督該新法規的執行。

歐盟的預算專門委員Johannes Hahn表示，在一個互聯的環境中，一個單一的網路安全事件就可能影響到整個組織。這也是為何建立一個對抗網路威脅的強大防護體系至關重要，這些網路威脅可能會中斷歐盟的行動能力。

根據草案規則，所有歐盟機構、單位和團體都必須指認出網路風險，建立改善計畫，定期做評估，以及分享資訊。

執委會也提出了資訊安全規定，為所有的歐盟機構訂定出基本規則和標準。

歐盟各國政府在最近幾周內紛提出警告，稱俄羅斯或其盟友可能會發動網路攻擊，以報復西方制裁；並敦促各個銀行加強監控和情景規劃，並在敵對活動激增的情勢下增派人手。