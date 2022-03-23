台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)前2月合併營收154.07億元，年增25.75%，創下歷年同期新高，歐系外資看好富邦媒前景，給予「優於大盤表現」評等及目標價1400元，富邦媒今天盤中股價大漲，站回900元關卡。

今年以來，富邦媒股價受到台灣本土疫情趨緩陸續解封、通膨升息導致台股隨國際股市震盪劇烈等因素影響大幅下挫，失守千元關卡，不過就營運面來看，隨著台灣電商滲透率持續提升，富邦媒業績穩定成長，momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2月雖逢農曆春節假期，momo營運表現不俗，單月合併營收達69.9億元，年增27%，再創歷年同月新高，累計1至2月合併營收154.07億元，年增25.75%，亦創歷年同期新高。

歐系外資最新報告指出，隨著滲透率從2021年的13%到14%上升至2025年的20%以上、增加存貨單位、品牌更多合作及持續物流和基礎設施投資，富邦媒維持今年營收20%到30%成長及營業淨利率水準，momo目標是未來幾年活躍用戶數量翻1倍，成為公司營收成長主要動能之一，雖然通膨是所有零售業共同問題，但管理層認為公司對供應商議價能力更強，產品訂價及銷售的靈活性仍能讓公司在通膨上升下實現業務成長目標，我們給予「優於大盤表現」評等及目標價1400元。