波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)最新報價跌至1周來低點，收在2546點，今年以來，報價自2月1400點附近反彈，到上周反彈將近1倍，雖然近日略有回檔，但通膨推升原物料行情，以及俄烏之戰激勵短期營運淡季不淡，第二季將邁入南美洲穀物收成旺季來臨，在供需穩健下，對於今年尤其散裝航運景氣看法偏多。

第一季通常為散裝航運的傳統淡季，今年大型船舶平均運價較去年同期下滑13％，但中小型船舶運價並未有大幅滑落：年初至今，巴拿馬極限型運費指數(BPI)年成長超過2成，最新報價來到3111點；超輕便極限型運費指數(BSI)今年以來漲幅超過4成，最新運價在2983點。

法人指出，俄烏之戰擾亂黑海區域糧食貨品的流通，烏克蘭2/24後暫停所有港口的商業運作，而小麥、玉米、大麥皆來自俄烏供應的主要穀物，戰事導致出口國的糧食價格均飆漲，而有些中東國家因為氣候因素糧食減少，因俄烏戰事必須轉向更遠的國家進口，運送距離的提升不僅將帶動運價向上，進一步使得市場運力有限，支撐中小型船運價。

2021年全球散裝船舶交付411艘，扣除拆船/延遲交船，全年淨增加338艘，供給較2020年成長 2.8％，目前散裝船在手訂單6.5％，仍持續創新低，供給有效限縮，需求溫和復甦。根據Clarksons 2022年2月Dry Bulk Trade Outlook數據，預期2022年散裝船舶供給成長率僅為2.1％，但乾散貨海運延噸海浬需求成長率估計達2.5％，市場運力將延續2021年供不應求的情景。