在經濟部技術處支持下，工研院攜手基龍米克斯(4195)打造核酸合成廠預計10月取得ISO認證後，第四季正式生產。

工研院副院長彭裕民表示，觀察到全球對疫苗佐劑的高度需求，同時在經濟部技術處科技專案長期支持下與生醫業者緊密合作，在大／小分子藥、天然物、醫材、甚至化粧品等領域，從協助研究開發、雛形轉譯、試量產、臨床前驗證、臨床試驗、GMP系統建置、輔導上市等，擁有豐富的GMP工廠輔導經驗。

面對新冠肺炎疫情持續延燒，生產國產疫苗所需的佐劑需求漸增，工研院決定在2021年10月與基龍米克斯簽約，三階段協助廠商產業升級，包括：協助GMP工廠的整體設計與規劃、建立製程品管標準化、輔導取得ISO認證，期許未來可望能進一步強化國產核酸合成產業鏈，並協助基龍米克斯切入「委託研究開發暨生產服務（Contract Development and Manufacturing Organization；CDMO）」市場，帶動生技產業國產化。

核酸藥物是全球藥物發展的重點方向之一，尤其核酸藥物應用於基因治療、免疫治療的精準醫學，近年受到廣泛注意且市場快速成長，建立核酸合成廠成為切入這塊市場的重要關鍵。工研院積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，希望以科技建構「健康樂活」的應用領域，深耕智慧醫電、再生醫學、醫藥研發等重點技術，跨域共創精準診療及健康照護新產業生態，期望為全民帶來更多福祉。