同欣電(6271)2021年獲利創新高，2022年成長前景無虞，本土投顧法人認為，同欣電可望達成今年營收成長10%，另一法人預估，2022年全年營收162.33億元，年增17.12%，獲利36.46億元，年增31.89%，EPS達20.40元。目前投資建議維持買進，目標價350元。

同欣電周三開高走高，爆量收漲6.94%報285元，突破季線。

同欣電2021年營收139億元，成長36%，其中陶瓷基板歷經連續四年衰退後，營收增幅(年增58%)居所有業務之冠；影像業務受惠於車用CIS需求強勁，營收亦成長41%，占比51%。在均價調整與產能利用率提升的加持下，毛利率、營益率雙雙攀升4.8個百分點至33.3%、24.5%，均創歷史新高，EPS 15.49元締新猷，年增96%。

同欣電去年第四季EPS為4.10元，季減21%、仍年增49%，大致符合市場預期；毛利率36.3%，較市場預估高0.5個百分點，但營益率26.3%，則較預期低1個百分點。同欣電管理層表示，去年第四季額外認列呆帳準備金2100萬元，但1月收款成功後將於本季回沖。

同欣電擬將發放現金股利每股9元，並減資10%。管理層重申2022年展望良好，預計四大業務營收均將成長，獲利率亦有機會超越2021年水準，其中預期2022年成長性最好的產品線是汽車CIS和應用於低軌衛星的RF，其他產品線審慎樂觀。

2022年成長前景無虞，近日景氣/市場波動影響有限。同欣電前2月營收22.17億元，年增12.15%，其管理層估計在季節性淡季效應與工作天數較少的情況下，首季營收將以低個位數季減、年增仍6-10%。同欣電對今年展望持審慎樂觀看法，期望四大業務營收均見成長，其中影像業務成長力道可望最為強勁。儘管全球汽車供應鏈遭遇挑戰，但管理層認為電動車、ADAS與油耗標準提升將支撐今年汽車業務(包括CIS封裝、LED照明陶瓷基板及MEMS壓力感測器，貢獻2021年營收的45%)穩健成長。

同欣電管理層預估2022年設備資本支出10億元，並重申車用CIS封裝產能擴充正如期推進，滿足未來數年客戶需求。八德新廠規劃今年第三季(8月)安裝設備、第四季啟動量產，初始產品包括RF與混合模組組裝。本土投顧法人認為，同欣電可望達成今年營收成長10%，獲利率進一步提升的市場共識。

另外同欣電也公告，向關係企業國巨(2327)旗下美磊購買竹北廠房，公司先將原先新竹的辦公室改為廠房，同廠房客戶認證較快，預計可增加20%產能，辦公室則移往新購買的廠房。

考量汽車業務佔比有擴大之勢、獲利能力不俗且淨利可望穩健成長，法人認為同欣電目前股價遭到低估。擬發放現金股利每股9元，隱含股利發放率58%，現金殖利率逾3%，另將減資10%，2022年市場EPS預估18.13元。

另一本土投顧法人預估，首季營收34.25億元，年減2.35%，獲利7.31億元，年減0.17%。2022年全年營收162.33億元，年增17.12%，獲利36.46億元，年增31.89%，EPS達20.40元。目前投資建議維持買進，目標價350元。