半導體再生晶圓與設備廠辛耘(3583)受惠半導體擴產熱潮，帶動2021年營運創高，在三大業務同步看升下，2022年展望持續樂觀。辛耘股價自8日的2個月低點緩步回升，今（23）日在買盤敲進下放量飆升7.88％至95.8元，終場勁揚5.52％、收於93.7元。

辛耘2021年合併營收創46.83億元新高、年增達30.83％，毛利率35.59％、營益率11.85％，雖低於前年40.67％、12.99％，仍分創歷史第5高、第4高。配合業外虧損減少近59％，使稅後淨利4.19億元、年增達37.47％，每股盈餘5.23元，亦雙創歷史新高。

辛耘董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.5元、為歷年次高，盈餘配發率約47.8％。以今日收盤價93.7元計算，現金殖利率約2.67％。公司將於6月16日召開股東常會，並訂6月23日除息交易。

受惠客戶需求持續暢旺、驗收機台較去年同期增加，辛耘2022年2月自結合併營收4.39億元，月增2.77％、年增達77.09％。累計前2月合併營收8.66億元、年增達44.96％，雙創同期新高。法人看好首季營收可望持穩高檔、改寫同期新高。

展望後市，辛耘指出5G、高效運算（HPC）、AI、物聯網、擴增實境（AR）、車用電子、雲端等應用需求持續成長，使8吋晶圓產能供不應求，配合12吋先進製程持續發展，以及中國大陸半導體持續擴廠、使市場需求持續成長。

同時，電動車及5G等投資大增，帶動化合物半導體需求增加，高功率及高頻率半導體需求高速成長。而mini LED及micro LED新應用開始起步，亦再次帶動LED產業成長，使辛耘對營運後市看法維持樂觀。

法人指出，辛耘濕製程設備產能已滿至第四季，在大客戶穩健擴產帶動下，今明2年出貨持續看升，代理設備業務亦可望受惠兩岸半導體擴產商機。再生晶圓業務方面，台灣廠下半年將有新產能開出，中國大陸新廠亦完成驗證陸續接單，今年業務展望穩健。