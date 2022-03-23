晶心科(6533)今日宣布，與嵌入式開發之軟體和服務商IAR Systems共同宣布，來自歐洲及亞洲的IC廠商已採用晶心科RISC-V AndesCore車用CPU核心及IAR Systems之RISC-V功能安全認證開發工具。這個由晶心科及IAR Systems所提供的整合解決方案具有ISO 26262健全的設計方法。可以透過本解決方案，縮短車用產品嚴格的認證流程，加快客戶的上市時間。

AndesCore車用核心是N25F的功能安全增強版本。N25F是目前市場上最受歡迎的RISC-V核心之一，而該車用核心係透過嚴謹的開發流程來預防系統性失效，及透過產品安全機制來控制並避免隨機硬體失效，以達到汽車功能安全(FuSa)的目的。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌博士表示，本次和IAR Systems合作，共同支援世界各地客戶的車用產品開發。透過AndesCore車用核心，能確保客戶可以在其產品認證過程中，能使用ISO 26262認證的CPU IP及安全套裝方案。晶心成為第一家同時獲得德國功能安全驗證機構SGS-TUV Saar GmbH在硬體和軟體流程驗證的RISC-V處理器IP供應商，具備提供客戶ASIL D等級要求的完整開發流程。

晶心科第一顆AndesCore車用RISC-V核心預計將於2022年上半年完成SGS-TUV Saar GmbH認證。