根據日經新聞(Nikkei)23日報導，東京檢調計畫將以操弄市場罪名，起訴SMBC日興證券(SMBC Nikko Securities)涉嫌用不正當交易手法，幫客戶高價出脫股票牟取暴利。

該日媒指稱，SMBC日興證券員工已不是第1次，涉嫌用非法手段來進行交易，東京檢方認定公司並沒有善盡督導責任，同時也啟動搜查機制。據悉，有4名SMBC日興證券分別利用自己職務之便，在日股盤中用漲停價位買進客戶持有特定個股，先把股價鎖在漲停後，然後用非公開市場方式高價大量倒出這些股票。

儘管3月初就已被收押的這4位否認犯行，並指出所執行的都是正當操作，但東檢表示此類交易已觸法，正擴大調查其它員工。不過，SMBC日興證券不予置評，東檢方面也沒回應。

排名日本券商前5大的SMBC日興證券涉及非法交易一事，造成日本金融界一片譁然。同時，也有不少重量級的法人或大型投資機構，皆暫停與SMBC日興證券業務合作，希望能壁壘分明劃清界線。

其中包括，SMBC日興證券失去了高達數10億美元的債券承銷機會。還有日前也被大阪大學，取消首次發行票券的券商資格。

不過，SMBC日興證券母公司，日本第2大金融機構SMFG股價，22日還一度上漲2.4%，最後收盤漲幅也有2%。