英特爾和美光執行長將在周三對美國參議院商業委員會陳述有關美國政府提供補貼的意見，以刺激美國半導體製造業。

據路透看到的國會證詞，英特爾執行長格爾辛格(Pat Gelsinger)將在國會上說，聯邦政府急切需要私人部門加大投資，以實現一個有韌性和創新力的半導體生態系。

美光執行長梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)在他的書面證詞上寫著，批准520億美元的晶片計畫，將在短期內啟動對人力開發、研發、創新、製造業擴張的投資。

美國參眾兩院都對520億美元晶片補貼批准了不同版本的法案，這些法案被稱為「晶片法」。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在周二會見了參議員，要求對晶片法採取快速行動。雷蒙多說，必須降低對包括台灣在內的晶片依賴，而實現這一點的方法就是在美國生產更多晶片。部長還呼籲國會通過投資稅收抵免，以創造一種長期的激勵措施，重振半導體製造業。

美光已宣布，未來十年在全球投資超過1500億美元，用於先進的記憶體製造和研發，並考慮在美國建立新的晶圓廠。

梅洛特拉在證詞中說，在美國興建這些晶圓廠，需要聯邦和州政府緊密協調，確保營運的經濟可行性。執行長還說，要讓這些大型晶圓廠成為可行的，預計需要聯邦政府投入大量資金。

英特爾近日也宣布，計畫投資200億美元，在俄亥俄州建造兩座新的大型晶圓廠，也可能增加到8座晶圓廠，而如果有晶片法的支持，投資會增加到1000億美元。